E’ morto in ospedale in Uruguay nel giorno di Natale Fabian O’Neill, ex giocatore di Cagliari, Perugia, Juventus

Fabian O’Neill, ex giocatore di Cagliari, Perugia e Juventus, è morto il giorno di Natale in un ospedale a Montevideo, in Uruguay.

O’Neill era stato ricoverato d’urgenza ieri a causa di un’emorragia, ma le cure questa volta non sono riuscite a salvare il 49enne, che già più volte era stato costretto a interventi e ricoveri anche a causa della sua dipendenza dall’alcool.

L’articolo Lutto nel mondo del calcio: morto Fabian O’Neill proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG