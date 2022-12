Il 26 dicembre del 2018 anche in Italia si giocò il “Boxing Day”. Ecco di seguito tutti i risultati di quella giornata di Serie A

Siete appesantiti dal pranzo di Natale? Normale, Pensate a quei “poveri” calciatori (si fa per ridere) che in qualche occasione si sono dovuti contenere perché il giorno dopo sono scesi in campo. É successo molte volte, addirittura 7 dal dopoguerra in poi. E l’ultima è recentissima, risale a 4 Natali fa e vi riproponiamo i risultati di quella giornata. Così, se non ve li ricordate (troppa pesantezza natalizia, per l’appunto), avete modo di essere felici per la vittoria retrospettiva della vostra squadra del cuore (o arrabbiarvi il giusto se ha perso). E fate caso a come passa il tempo: quanti dei giocatori in gol in quel 26 dicembre 2018 oggi non sono più in Serie A o vivono ai margini…

Frosinone-Milan 0-0

Atalanta-Juventus 2-2 2′ aut.Djimsiti, 24′ Zapata, 56′ Zapata, 78′ Cristiano Ronaldo

Bologna-Lazio 0-2 30′ Luiz Felipe, 90′ Lulic

Cagliari-Genoa 1-0 45′ Farias

Fiorentina-Parma 0-1 45′ Inglese

Sampdoria-Chievo 2-0 47′ Quagliarella, 59′ Ramirez

Roma-Sassuolo 3-1 8′ Perotti rig., 23′ Schick, 59′ Zaniolo, 90′ Babacar

Spal-Udinese 0-0

Torino-Empoli 3-0 44′ Nkolou, 49′ De Silvestri, 75′ Iago Falque

Inter-Napoli 1-0 92′ Lautaro Martinez

L’articolo Do You Remember? Quando i calciatori si tengono leggeri a Natale proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG