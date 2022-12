Marcus Thuram, attaccante del Borussia Monchengladbach, potrebbe partire nel prossimo mercato di gennaio. Ecco le possibili destinazioni

Dopo essersi segnalato a Qatar 2022 (anche se la simulazione in finale davanti al padre Lilian non è stato uno dei migliori biglietti da visita), Marcus Thuram potrebbe tornare protagonista nel mercato di gennaio. In scadenza con il Borussia Mönchengladbach, il giocatore ha già fatto sapere di non voler proseguire in Bundesliga, a meno di una destinazione al Bayern. Per lui ci sono offerte da vari club di Premier League e in particolare dal Newcastle, dall’Atletico Madrid e anche l’Inter ha mire sul giocatore.

