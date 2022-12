La mamma-agente di Adrien Rabiot ha fatto la sua richiesta per il rinnovo: 10 milioni. La cifra è troppo alta

Verosimilmente, la Juventus non andrà incontro ai desideri di Adrien Rabiot e della mamma Veronique che pretendono un rinnovo attorno ai 10 milioni di euro. A Torino, con i problemi di bilancio che ci sono e le incertezze sul futuro, è impensabile che si vada incontro a una richiesta del genere. Che se viene fatta, però, è perché il centrocampista francese si sta rivelando il giocatore che proprio la Juve ha aspettato per anni e che Massimiliano Allegri stima molto per i tanti compiti che sa rivestire.

Anche in Qatar, in un centrocampo dalla qualità indubbia, Rabiot è stato tra i più positivi. Una continuità e un’incisività ormai assodata, che lo ha portato a essere il migliore tra i bianconeri nell’ultimo periodo, soprattutto nei big match vinti con Inter e Lazio. Si può fare a meno di uno così? Ed è pensabile farlo addirittura a gennaio per riuscire a monetizzare la sua uscita

L’articolo Juve: Rabiot via, ma si può rinunciare al migliore? proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG