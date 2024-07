La giornalista del Corriere della Sera Monica Colombo ha spiegato perché le trattative messe in piedi dai rossoneri hanno una durata piuttosto lunga.

Monica Colombo ha analizzato l’operato della dirigenza del Milan in questa sessione di mercato nel corso di un’intervista sul canale YouTube di Radio Rossonera. “Mi sembra un buon segno che Moncada sia rimasto qui e non sia volato negli Stati Uniti insieme a Furlani e Ibrahimovic. Significa che qualcuno tiene le fila delle due trattive che sono in corso e che sono le più calde, quelle di Pavlovic e Fofana. Credo che quello per il difensore sia in particolare l’affare che abbia maggiori possibilità di sblocco a breve, perché su Fofana negli ultimi giorni il Monaco aveva messo bene in chiaro quali fossero le cifre richieste ed erano lontane dalla prima offerta tentata dal Milan. Per sbloccare la trattativa penso che da un lato sia necessario aumentare l’offerta da parte del Milan. Se c’è una squadra che chiede 35 milioni e l’altra ne propone 14 più bonus, verosimilmente attorno a 25, che era la cifra inizialmente prevista dopo i colloqui, sarà il numero attorno al cui si può raggiungere un accordo”.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Le lunghe tempistiche del mercato rossonero

“Io credo che un po’ il Milan paghi il fatto di avere una catena di comando lunga, co tanti interlocutori che vivono in città e fusi orari diversi. Quindi, se ad esempio alla Juventus fa tutto Giuntoli e magari c’è solo bisogno di un ok finale da parte del CDA, in questo caso è come se ogni dirigente facesse un pezzettino di competenza. Ma, poi, dovendo interloquire con la sede centrale di RedBird, con Gerry Cardinale che vive in un altro continente, e con tanti dirigenti che qui a Milano hanno voce in capitolo, mi sembra che il tempo a disposizione per una trattativa sia veramente tanto. E forse anche il fatto di partire con delle proposte molto basse dal punto di vista economico, poi è ovvio che richiedono dei tempi lunghi di conclusione”.

