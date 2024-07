Il giornalista di Calciomercato.com Daniele Longo esprime tutte le sue perplessità sull’operato dei dirigenti rossoneri.

Daniele Longo a Radio Rossonera sospende il giudizio sul mercato del Milan non nascondendo qualche perplessità. “La strategia di chiudere prima con i giocatori e poi trattare con i club funziona Io posticiperei questa domanda a fine mercato, vedendo a conti fatti quanti obiettivi sono sfumati e quanti sono arrivati”.

Il tetto

“Io sono comunque convinto che tutte le lacune verranno colmate. Ho qualche dubbio solo sul terzino destro, ma per il resto credo che ci sia una necessità tale di portare a Milanello quelle caratteristiche, che alla fine arriveranno. Inoltre mi sembra di capire che ci siano dei tetti massimi per gli acquisti dei giocatori. Se voi ricordate lo scorso anno, il Milan vende Tonali e poi inizia a prendere tutti i giocatori sui 20 milioni, a parte Chukwueze che comunque viene a costare sempre circa 20 di parte fissa più 8 di bonus. Comunque la parte fissa sembra che sia a 20 milioni di euro a giocatore“.

Samuel Chukwueze

Cambio di filosofia

“Viene quindi da pensare che su Zirkzee qualcosa non sia andato non solo a livello di commissioni ma forse anche sulla valutazione del giocatore. Magari un ripensamento, un passo indietro di qualcuno. Trovare un’attaccante a 20 milioni di euro è sempre più difficile. Puoi prendere l’occasione, come quella straordinaria di Morata. Ma questo colpo non è sicuramente da progetto Milan. Negli anni sono stati acquistati giocaori come Leao, Theo Hernandez… giocatori che già avevano dimostrato il loro valore, ma che ancora dovevano diventare quello che sono oggi”.

Critiche

“In questo momento non riesco a vedere una strategia ben chiara. Questo non vuol dire che non ci sia, magari non la conosciamo noi e ci sarà chiara nei prossimi giorni. Detto questo, il campionato incombe. E ora come ora rischiamo di non vedere quasi nessun club con la formazione fatta e finita, forse solamente l’Inter perchè ha cambiato poco, non ha venduto e soprattutto ha già fatto degli acquisti a parametro zero praticamente da dicembre o gennaio”.

