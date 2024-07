Il difensore centrale tedesco in forza ai rossoneri è oggetto di interesse di un club della Premier League.

Le voci riguardanti il futuro di Malick Thiaw si fanno sempre più insistenti: il difensore potrebbe lasciare il Milan in questa finestra di mercato.

La situazione

Il Newcastle ha individuato in Malick Thiaw, difensore centrale tedesco del Milan, il proprio obiettivo primario per rafforzare il reparto arretrato. A soli 22 anni, l’ex Schalke 04 ha dimostrato di avere le qualità e la maturità necessarie per diventare un punto fermo della difesa. I Magpies guidati da Eddie Howe sentono la necessità di intervenire in questo settore, soprattutto in seguito agli infortuni a lungo termine che hanno colpito Sven Botman e Jamaal Lascelles, lasciando scoperte alcune lacune nella fase difensiva.

Malick Thiaw

La trattativa

Il Newcastle, spinto dagli ottimi rapporti col Milan per via dell’affare che nella passata stagione ha portato Sandro Tonali in Inghilterra, si è già mosso per avvicinarsi alle richieste della società rossonera. Il Times sostiene che Furlani e Moncada chiedano una cifra vicina ai 35 milioni di sterline. La prima proposta dei Magpies però pare fosse inferiore di circa 10 milioni. Le due squadre sono quindi in contatto per cercare di limare le distanze e raggiungere un accordo che possa soddisfare entrambe le parti. I rossoneri non sembrano intenzionati a scendere dalla propria valutazione anche se una cessione del tedesco farebbe registrare quasi in tutti i casi una plusvalenza.

