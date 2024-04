La giornalista del Corriere della Sera Monica Colombo ha detto la sua sui possibili pensieri della dirigenza riguardo l’operato di Pioli.

Monica Colombo ha parlato a Radio Rossonera delle riflessioni dei dirigenti sul futuro di Stefano Pioli. “Questa è una settimana che per Pioli può essere bellissima o bruttissima. Purtroppo per lui proseguire o meno in Europa League e uscire non ridimensionati dal punto di vista anche dell’immagine nel derby, è inutile che ce lo nascondiamo, hanno un certo peso. Io credo che, nonostante avesse il vento a favore anche per quello che sembrava un convincimento reale da parte di tutti i dirigenti, la debacle che c’è stata nell’andata con la Roma ha un po’ lasciato il segno”.

Stefano Pioli

Vecchi errori

“Sembrava che quella partita avesse richiamato antichi difetti. Come se fosse stato per Pioli impossibile correggersi e imparare dai vecchi errori. Mi spiego meglio. Se ciò che gli veniva imputato nelle sconfitte dei 5 derby del 2023 era non saper prendere contromosse all’Inter di Inzaghi, un po’ nella partita con la Roma è come se fosse stato impotente davanti a quella mossa di De Rossi di spostare El Shaarawy. Ecco perché qualche dubbio c’è: ha il futuro nelle proprie mani”.

Gli scenari

“Roma ed Inter decisive? Non mi limiterei a esemplificare il discorso. È evidente, però, che su Pioli la valutazione è più ampia. Avendo lui un solo anno di contratto, se si sceglie di andare avanti proseguendo con lui un progetto tecnico… In genere nessuno resta con il contratto in scadenza. Oppure ci si saluta in anticipo. Credo ci siano tanti elementi sul tavolo da valutare, ma ciò avverrà solo a fine stagione quando, mi sento di sbilanciarmi, il secondo posto è già in cassaforte e quindi quella parte di cammino è già metabolizzata. Più che altro, tra l’andare in finale di Europa League e magari vincerla o fermarsi ai quarti di finale con la Roma dopo una gara d’andata così deludente e giocata un po’ a capocchia… Non sono elementi da poco da valutare”.

L’articolo M. Colombo: “La debacle dell’andata ha lasciato il segno per quel che riguarda Pioli, il futuro però è nelle sue mani” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG