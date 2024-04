Stefano Pioli potrebbe stupire questa sera. Spazio in mediana a Musah e ancora panchina, almeno all’inizio, per Chukwueze.

E’ tempo di Roma-Milan, primo grande crocevia della stagione per i rossoneri e per Stefano Pioli. Partita senza appello quella di stasera all’Olimpico contro la Roma di De Rossi. In palio c’è il passaggio del turno e l’accesso alla semifinale di Europa League. Gli uomini di Pioli devono provare a ribaltare lo 0-1 subito in casa, a San Siro, giovedì scorso. Il tecnico rossonero potrebbe stupire nelle scelte dell’undici titolare. Scelte coraggiose sia in mediana che in attacco.

Samuel Chukwueze

Musah in mediana

Secondo quanto trapela, a poche ore dal fischio d’inizio di Roma-Milan, Stefano Pioli sembra orientato ad una sorpresa a centrocampo. A fare coppia con l’olandese Reijnders dovrebbe esserci Musah. Scelta che potrebbe voler dire avere maggiore fisicità a centrocampo, dinamicità e strappi. Tutti elementi che, dopo la partita di andata, potrebbero rivelarsi fondamentali. Tra i pali invece confermatissimo Maignan, che guiderà una difesa composta da Calabria a destra, Tomori e Gabbia al centro e Theo sul versante sinistro. Come detto Musah e Reijnders in linea mediana.

Chukwueze ancora in panchina

Nonostante le ultime ottime apparizioni di Chukwueze in maglia rossonera, Pioli sembra orientato sul non voler stravolgere il consueto assetto tattico. Alle spalle di Giroud infatti dovrebbero agire Pulisic a destra, Loftus-Cheek al centro e Leao a sinistra. Chukwueze dovrebbe quindi partire dalla panchina, per essere chissà un’arma da sfoderare in corso partita. Il tecnico rossonero dovrebbe preferire il consueto Pu-Gi-Le per provare a ribaltare l’esito della gara di andata.

