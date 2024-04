L’ex difensore Mauro Tassotti ritiene che la gara di stasera non sia decisiva per il futuro del tecnico rossonero.

Mauro Tassotti analizza ai microfoni di MilanNews la gara di stasera che vede il Milan di scena contro la Roma. “Partita difficile perché il risultato dell’andata non aiuta sicuramente, ma la qualificazione è ancora in equilibrio. C’è il minimo scarto di differenza e dobbiamo ricordarci che non c’è più la regola del gol in trasferta. Quindi il Milan ha la possibilità di farcela, ma certamente serve un’altra prestazione rispetto alla partita d’andata”.

Pioli e Ibrahimovic

Il momento attuale dei rossoneri

“Fino a due partite fa sembrava un Milan in crescita, veniva da una serie di vittorie consecutive e sembrava che la squadra stesse bene. La partita col Sassuolo è un test che va considerato fino a un certo punto, dato che Pioli ha fatto riposare giustamente tanti calciatori, del resto il posto Champions è sicuro. Diciamo però che fare una bella figura a Sassuolo avrebbe aiutato emotivamente, perché dopo una prestazione così così con la Roma il rischio è quello di vedere le cose negativamente”.

Le pressioni su Pioli

“L’allenatore non può farci molto in questo. Pioli lavora al Milan dal 2019, pertanto la società conosce perfettamente le sue qualità. Questo per dire che non può dipendere tutto da una partita, che può andare bene o male per diversi motivi. Per me hanno già deciso, poi certo una brutta sconfitta o una grande vittoria può influenzare il giudizio. Ma sostanzialmente la decisione è già presa”.

