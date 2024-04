Il Milan, oltre a provare il ribaltone contro la Roma, dovrà stare attento ai cartellini. Quattro big sono in diffida.

Il Milan questa sera è chiamato all’impresa. ribaltare lo 0-1 dell’andata patito a San Siro in una serata oltretutto in cui tutto ciò che poteva andare male è andato anche peggio. L’obiettivo del Milan, dichiarato senza remore, è provare ad accedere alla semifinale di Europa League, continuando così il cammino europeo verso Dublino. La strada è impervia, oltre che per il risultato dell’andata, anche per quanto riguarda il numero di cartellini accumulati da 4 big della rosa di Pioli che, in caso di giallo stasera, salterebbero la prossima partita europea, sia essa in semifinale o l’anno prossimo in Champions.

Rafael Leao

I diffidati del Milan

Dicevamo appunto che il numero di diffidati in casa Milan è pari a quattro. In pratica uno per reparto, considerando che in diffida tra le fila rossonere risultano esserci Maignan, Calabria, Musah e Leao. La partita di stasera sarà senza dubbio vibrante e molto vivace ma, con logica a raziocinio, sarebbe importante anche badare di uscire indenni dalla contesa senza cartellini gialli che appesantirebbero la prossima sfida europea del Milan, sia in essa semifinale di Europa League o nella prima di Champions League dell’anno prossimo.

Il regolamento

Il regolamento è differente rispetto a quello vigente in Serie A. In Europa League infatti due ammonizioni portano un giocatore in diffida, con la terza a determinare così la squalifica per il turno successivo. Da ciò ne conviene una regola che recita che un giocatore può saltare per somma di ammonizioni tutte le gare di Europa League ad eccezione della semifinale di ritorno e della finalissima. Altro aspetto molto importante del regolamento prevede inoltre che il conto dei cartellini gialli venga azzerato dopo il ritorno delle semifinali.

L’articolo Roma-Milan, quanti diffidati nel Diavolo: quattro big a rischio… proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG