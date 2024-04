Alvaro Moretti, ai microfoni di Sky, ha parlato della gara tra Milan e Roma addossando a Theo e Leao le colpe della sconfitta di San Siro.

Il Milan questa sera dovrà tentare con ogni forza di rimontare la partita di andata persa tra le mura amiche giovedì scorso. La prestazione dei rossoneri a San Siro è stata decisamente sottotono, soprattutto tenendo conto invece delle ottime apparizioni avute dagli uomini di Pioli per tutto il mese di marzo, le quali avevano contribuito al filotto di sette vittorie consecutive. Alcuni, se non tutti, gli uomini chiave del Milan sono venuti bene, sicuramente anche per larghi meriti di De Rossi e di una tattica avvolgente e limitante. Alvaro Moretti, giornalista de Il Messaggero intervenuto a Sky Sport 24, parlando di Roma-Milan di questa sera non ha lesinato critiche importanti nei confronti di Theo e Leao.

Rafael Leao

La critica a Theo e Leao

Alvaro Moretti nel rimarcare l’ottimo asseto tattico della Roma tenuto nella gara di andata a San Siro, non ha al contempo lesinato critiche nei confronti di Theo e Leao. I due assi del Milan, in effetti, non hanno particolarmente brillato contro i giallorossi, ingabbiati con innegabile maestria da De Rossi. Il giornalista infatti che sottolineato che “il tema è quella contromisura di De Rossi così sorprendente su Theo e Leao come verrà affrontata. Theo e Leao sanno che hanno fatto perdere la partita al Milan all’andata“.

Sulla partita

Alvaro Moretti negli studi di Sky ha poi analizzato un aspetto tattico e umano molto importante in casa Milan. Ha sottolineato infatti che “sicuramente l’atteggiamento del Milan è fondamentale, anche per giocatori come Leao o Theo che è un altro molto umorale. Per i rossoneri è cruciale una cosa, cominciare a giocare con un campo rettangolare che sia in piano: ha il campo che è sbilanciato a sinistra. Il grande sforzo che il Milan deve riuscire a fare, anche guardando al futuro”.

