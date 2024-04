Edoardo, tifoso della Roma, avrebbe inventato la propria malattia terminale. A svelarlo è stato Adkronos.

Il grande giorno è arrivato, e ben presto l’ora x suonerà per determinare se il Milan potrà o meno continuare la propria caccia alla finale di Dublino. Sul cammino dei rossoneri c’è però una Roma vogliosa, ardente e desiderosa di strappare il pass per le semifinali, con la speranza così di riscattare la sconfitta nella finale dello scorso anno. Nelle ultime ore però, oltre ai soliti temi calcistici, legati banalmente a tattiche e calciatori, le luci della ribalta si sono accese in seguito ad un video di un tifoso della Roma.

Daniele De Rossi

Il fatto

Parliamo di Edoardo, tifoso della Roma, la cui storia ha fatto letteralmente il giro del web diventando immediatamente virale. Il supporter giallorosso ha infatti chiamato in diretta una radio locale svelando un suo grande sogno: vedere la Roma, la propria squadra del cuore, vincere l’Europa League prima di andare in Svizzera, dove avrebbe dato avvio ai trattamenti di interruzione della propria vita. Edoardo in pratica avrebbe dichiarato di essere un malato terminale.

De Rossi e la scoperta

La storia di Edoardo ha commosso tutti, al di là dei colori delle maglie. La vita è sempre al primo posto, non c’è sport o tifo che tenga. Questo a patto che sia tutto vero però. L’agenzia di stampa Adkronos ha infatti scoperto la realtà, evidenziando che Edoardo stia bene, sposato inoltre con una ricca ereditiera di una famosa famiglia. Diremmo noi per fortuna che sta bene, se non fosse per ciò che ha dichiarato giocando in modo così basso su una tematica al contrario molto seria. Lo stesso De Rossi in conferenza stampa pre Roma-Milan aveva speso belle parole per lui, annunciando inoltre l’intenzione della società giallorossa di contattarlo. Davvero un peccato scoprire poi la verità.

