La gara della verità, del dentro o fuori è sempre più prossima. Mancano poche ore ormai a Roma-Milan di Europa League, ritorno dei quarti di finale. La tensione è palpabile in quanto la posta in palio è davvero molto alta, per entrambe le squadre. Arrigo Sacchi, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della partita che stasera sarà di scena all’Olimpico tra De Rossi e Pioli.

Il consiglio a Leao

I giocatori di talento non possono che esaltare un esteta come Arrigo Sacchi, allenatore che ha costruito sul “bello” tutta la propria carriera. Il Profeta di Fusignano però non risparmia critiche all’asso portoghese che – suo dire – potrebbe fare di più. Su Leao infatti ha dichiarato che “lui può diventare un top, ha potenzialità, ma si vede a singhiozzo”. Ha proseguito poi dicendo di essere “curioso della gara, in quanto all’andata la Roma ha imbrigliato il Milan. Sicuramente è un bravo ragazzo, deve vincere la guerra con se stesso, deve tentare, ma è difficile. Non può avere una gara da 10 e poi una da 4“. Ha concluso poi affermando che “il temperamento è un fatto genetico. Chi ne ha poco ha alti e bassi. Spero che possa avere solo degli alti”.

Su Roma-Milan

Cristante salterà la sfida di stasera in quanto squalificato. Un’assenza che potrebbe essere rilevante nello scacchiere tattico di De Rossi. A tal proposito Arrigo Sacchi ha dichiarato che “è bravo – Cristante – , ma Bove non lo farà rimpiangere troppo. Il Milan deve giocare con una certa velocità e certi ritmi. Serve una squadra coordinata”.

Il pronostico di Sacchi

Arrigo Sacchi, alla domanda di un pronostico per la sfida di questa sera tra la Roma e il Milan, ha preferito glissare elegantemente affermando che “non li faccio, spero sia una bella partita”.

