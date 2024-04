Il rinnovo di Davide Calabria potrebbe essere meno semplice di quanto si pensi. Il Milan si cautela e individua il possibile sostituto.

Tra i rinnovi che scottano in casa Milan non c’è solo quello di Maignan o quello di Theo. Anche il futuro del capitano Davide Calabria potrebbe essere meno scontato di quanto si possa immaginare. Nell ultime settimane il Club di Via Aldo Rossi avrebbe dato il via alle contrattazioni per prolungare il contratto del terzino rossonero, nonché capitano della squadra. Il contratto di Calabria scade nel 2025 e la prima offerta del Club sarebbe stata quella di non ritoccare verso l’alto il lato economico estendendo però di uno-due anni l’accordo.

Davide Calabria

Addio Calabria

L’addio tra Davide Calabria e il Milan “non è una possibilità”, così come canterebbe Coma_Cose, almeno per il capitano rossonero. La situazione descritta da Tuttomercatoweb è che al momento ci sia però distanza tra Club e giocatore. Tra le parti ci sarebbero infatti da limare alcuni dettagli relativi alla parte economica e alla durata del contratto. L’accordo è tutt’altro che scontato.

L’erede di Calabria

In casa Milan non si vuole correre il rischio di farsi trovare impreparati. In caso di mancato accordo e addio di Davide Calabria, il Club di Via Aldo Rossi avrebbe già individuato il nome e il candidato ideale a prendere il posto del capitano rossonero. Il profilo è quello di Marc Pubill, difensore di proprietà dell’Almeria. Il giocatore è arrivato dal Levante appena un anno fa per 5 milioni, oggi però la sua valutazione è prossima ai 20 milioni di euro. Sul giocatore si segnala l’interesse dell’Inter che, in caso di addio a Dumfries, potrebbe sferrare l’attacco decisivo.

