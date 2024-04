Il Real Madrid avrebbe offerto al Milan Dani Ceballos. Il nome però non scalda i dirigenti rossoneri che, per la mediana, hanno altri piani.

Come riportato qualche giorno, Dani Ceballos è uno dei nomi nuovi per il centrocampo del Milan. Da quanto trapela, il Milan nel prossimo mercato non disdegnerebbe un colpo importante in mediana. In particolare però la squadra mercato rossonera sarebbe orientata verso un centrocampista con attitudini difensive. Sullo sfondo, nelle ultime ore, è avanzata la proposta del Real Madrid per Dani Ceballos.

Ruben Loftus-Cheek

La proposta del Real Madrid

Dani Ceballos, spagnolo classe 1996, secondo quanto riferito da calciomercato.com, sarebbe stato offerto al Milan dai Blancos. In stagione il centrocampista iberico, paragonato in patria ad Iniesta, non ha trovato molto spazio nel Real Madrid di Carlo Ancelotti. La dirigenza delle Merengues avrebbe comunicato al calciatore di non rientrare più nei piani societari. Ragione per cui giocatore sta iniziando a guardarsi attorno. Il Milan poteva rappresentare senza dubbio un’opportunità importante. A dire il vero anche il Milan poteva essere così valutando già in passato il suo nome era stato sui taccuini dei dirigenti rossoneri. Inoltre il Real Madrid lo valuta 8 milioni, tutt’altro che una cifra fuori budget.

La risposta del Milan

Il nome di Ceballos non scalda i dirigenti rossoneri. Nel ruolo infatti c’è la ferma volontà di confermare Loftus-Cheek e Pulisic. Il suo ingaggio non è considerato dalla società di Via Aldo Rossi edificante per proseguire su un sentiero tecnico che sta dando molti risultati. Ceballos è giocatore dotato di una tecnica sopraffina, abile con entrambi i piedi e abbastanza veloce soprattutto negli spazi larghi. Profilo che appunto nel Milan è già ottimamente occupato dall’inglese e dall’americano.

