Il nuovo Milan di Zlatan Ibrahimovic comincia sempre più ad avere una forma e una definizione chiara, distinguibile. Lo svedese, ottenuta l’investitura da Cardinale, ha già portato a casa Milan Kirosvki che sarà il responsabile della formazione Under 23 dei rossonero. Secondo quanto riportato da La Repubblica, è in arrivo un nuovo colpo di mercato che andrà a rafforzare il progetto delle giovanili del Milan. Il nome è quello di Casimir Westerveld. La linea societaria appare più chiara che mai: creare una rete giovanile in stile Juventus e al contempo aggredire il mercato alla ricerca di profili alla Pulisic e alla Loftus-Cheek. Una strada virtuosa che può essere da viatico per il Club per unire i logici interessi economici di bilancio ai risultati sportivi.

Zlatan Ibrahimovic

Il guru dell’Ajax

Il progetto Milan per la squadra Under 23 è più forte e vivo che mai. L’importanza di selezionare e crescere giovani talenti sarà un fattore negli anni a venire del Milan. Proprio in questa direzione è da leggere l’ormai prossimo nuovo innesto nell’organigramma societario rossonero di Casimir Westerveld considerato da tutti il “guru delle giovanili dell’Ajax”.

Accordo imminente

Secondo quanto riportato da Enrico Currò, firma de La Repubblica, “Ibrahimovic sta ingaggiando per l’Under 23 un dirigente dell’Ajax: gli indizi porterebbero a Casimir Westerveld, guru del settore giovanile. Però ogni colpo di scena è plausibile”. Lecito immaginare che a breve possa esserci la definizione ufficiale dell’accordo e la firma sul nuovo contratto con il Milan.

