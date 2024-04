Max Allegri si sarebbe proposto a Ibra come nuovo allenatore del Milan per la prossima stagione. Ecco la risposta del Club.

Certi amori, a volte, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Antonello Venditti cantava così e, anni dopo, Galliani riciclando il testo del cantautore romano descriveva alcuni dei ritorni romantici in rossonero: Kakà e Sheva su tutti. Questa volta potrebbe essere il caso di un allenatore a percorrere la via al contrario, e dopo oltre 10 anni, tornare al Milan. La clamorosa indiscrezione di mercato riguarda Massimiliano Allegri, Campione d’Italia con i rossoneri nel 2011, proprio con in campo Zlatan Ibrahimovic che ora siede in ufficio.

Foto Antonello Sammarco/Image Sport

Allegri si è proposto

Allegri si è proposto al Milan come successore di Stefano Pioli. La clamorosa indiscrezione di mercato è stata lanciata da Telelombardia. Così come riportano infatti, il tecnico bianconero che con ogni probabilità saluterà la Juventus al termine della stagione, si sarebbe offerto al Milan, in particolare a Zlatan Ibrahimovic. Proprio con in campo lo svedese Allegri conquistò il 18esimo scudetto della storia rossonera, a Roma. Il connubio tra Allegri e il Milan durò dal 2010, quando arrivò dal Cagliari, fino al 2014.

La risposta del Club

Il Milan ha raccolto la candidatura e, pur essendo autorevole in virtù di un ricco palmares, almeno per il momento non ha dato alcuna risposta. La sensazione è che il finale di campionato sarà determinante per Stefano Pioli, e prima di verdetti certi la dirigenza di Via Aldo Rossi non prenderà in considerazione altri nomi. Su Allegri è vivo anche l’interesse del Napoli che, dovendo trovare un allenatore per la prossima stagione, potrebbe decidere di puntare il quasi ormai ex Juventus.

