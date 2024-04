La giornalista di DAZN Federica Zille ha detto la sua anche su ciò che potrebbe succedere riguardo il futuro del tecnico parmense.

Federica Zille a Radio Rossonera ha commentato l’ultima intervista di Giorgio Furlani cercando di capire cosa c’è dietro le dichiarazioni del dirigente. “Giorgio Furlani è sicuramente più a suo agio a parlare di budget, di numeri e gestione aziendale del Milan che di temi di campo, scelte tecniche come mercato o allenatori. Come ha spiegato sono tante le persone che riportano a Gerry Cardinale. Sembra però apparentemente più appassionato al Milan rispetto a quando è arrivato“.

Ibrahimovic e Pioli

Sul mercato e sulla possibile cessione di un big

“Per la mia sensazione non si può mai stare tranquilli quando si tratta di mercato. Lui ha detto che a livello economico il Milan non ha necessità di fare cessioni pesanti, ma questo non vuol dire che non saranno fatte. Nel caso arrivassero offerte irrinunciabili, le valuteranno. Vale così per tutti i club, ma la cosa positiva è che per sbloccare gli acquisti non sarà necessaria una cessione importante. Sarà un mercato leggero: non ci sarà bisogno di una rivoluzione e di tanti innesti, bensì di puntellare la rosa laddove è più debole. Sicuramente il centravanti, poi il difensore centrale, abbiamo visto tutti i problemi in termini di gol subiti”.

Riflessioni sul futuro di Pioli

“I risultati saranno determinanti, in particolare Roma-Milan e il derby. Furlani ha detto però che non si può valutare l’operato però su una partita: ma questo ha una duplice valenza, sia in senso positivo sia negativo. L’Ad ha detto che il girone era complicato, ma è stato evidente che sarebbe servito poco di più per passarlo. Andrà valutato comunque tutto il pregresso di Roma-Milan. Sulla questione infortuni non è colpa diretta di Pioli, ma sicuramente faranno delle riflessioni sullo staff“.

