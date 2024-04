L’ex difensore Filippo Galli crede che i rossoneri abbiano le possibilità di passare il turno in Europa League.

Filippo Galli a Radio Rossonera ha detto la sua sul doppio confronto tra Milan e Roma. “Indubbiamente l’equilibrio non è stato il nostro forte, abbiamo giocato molte gare di transizioni continue, ma questa è la volontà di Pioli. Come ho già detto potrebbe giocare Chukwueze, con Pulisic in trequarti. A quel punto bisognerebbe riuscire a capire se si può riportare Loftus-Cheek in mediana e fargli fare da cerniera davanti alla difesa, in modo tale da dare la possibilità lì davanti a chi ha più estro per poter ribaltare il risultato. Davanti, nonostante le critiche, sicuramente giocherà Olivier Giroud”.

Olivier Giroud

L’ammirazione

“A me piace molto Adli, verticalizza tanto, ma rischi di avere troppo la coperta corta. Non è un giocatore che copre grandi porzioni di campo, anche se si è sempre reso disponibile al sacrificio. Penso opterà per Tomori e Gabbia, viste anche le condizioni di Thiaw e Kjaer”.

Cosa aspettarsi

“Per me non è un risultato impossibile pensando ai valori delle due squadre, ma non si dovrà ripetere la partita dell’andata dove la Roma l’ha vinta con grande attenzione. Le occasioni le abbiamo avute e hanno segnato su calcio piazzato. Non dobbiamo sempre dare la colpa a Pioli: Giroud ha sbagliato a 2 metri dalla porta. Il Milan dovrà giocare come sa. All’andata è mancato il binario di sinistra con Leao e Theo Hernandez, quindi da loro mi aspetto di più, come da Pulisic, anche se lui e Chukwueze sono stati gli unici a dare qualcosa”.

L’articolo F. Galli: “Mi piace molto Adli, stasera non bisognerà ripetere la gara dell’andata, non è colpa di Pioli se Giroud sbaglia” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG