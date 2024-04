Il telecronista di Sky Sport Riccardo Gentile difende l’operato di Stefano Pioli ed esprime il suo parere sulla gara di stasera.

Riccardo Gentile ha parlato a Radio Rossonera di Roma-Milan ma non solo. “All’andata mi aspettavo sicuramente una partita combattuta e interessante ma non mi aspettavo un Milan in difficoltà a essere incisivo in zona offensiva visto arrivava anche da un periodo brillante. Da questo punto di vista merito alla Roma che ha limitato le qualità dei giocatori di Pioli. La partita è ancora aperta ed equilibrata anche se è vero che la Roma ha due risultati su tre a disposizione”.

La previsione

“Mi aspetto un Milan equilibrato ma che non affronti la partita con timore, credo debba cancellare la gara di andata e ripartire dallo 0-0 facendo quello che ha fatto nel corso di queste stagioni: ormai è una squadra che ha un marchio ben definito”.

esultanza gol Rafael Leao

L’operato di Pioli

“Nel nostro calcio gli allenatori non durano molto, ci sono dei cicli ma dopo qualcosa si sgretola anche se non mi sembra questo il caso: la squadra continua ad apprezzare la metodologia e i modi di Pioli anche come persona, oltre le sue qualità di allenatore che si sono evolute nel tempo dopo aver iniziato con un certo tipo di visione che poi ha cambiato. Al Milan il suo viaggio è sicuramente positivo. Quando un proprietà decide di cambiare ha la facoltà di farlo: fa parte dei loro diritti scegliere una nuova guida tecnica o confermare la stessa. Io confermerei Pioli”.

Sull’attaccante esterno portoghese

“Faccio fatica a pensare che Leao possa sbagliare questo tipo di partite due volte consecutive perché è in forma e sta bene. Non stiamo parlando del Leao spaesato che non segnava da 4 mesi e mezzo in campionato in questa stagione nonostante facesse le sue prestazioni, proprio perchè ora che si è ritrovato in primavera come spesso gli capita faccio fatica possa sbagliare di nuovo questo tipo di partita”.

