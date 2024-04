L’opinionista Giancarlo Padovan è piuttosto scettico sulle possibilità di rimonta dei rossoneri.

Giancarlo Padovan ha parlato a MilanNews della gara importantissima di stasera del Milan contro la Roma. “Non lo vedo bene, non mi pare che questo Milan stia bene. Nella partita contro la Roma sono emerse delle situazioni abbastanza precise. Alcuni giocatori sono fuori forma, ci arrivano in maniera stanca e poco concentrata. La partita d’andata è stata un manifesto d’impotenza di fronte a una squadra buona ma assolutamente non travolgente. È vero che il Milan ha colpito due legni, ma la manovra mi è parsa confusa, con poco sprint e poca costruttività”.

Stadio Olimpico

Le possibilità del Milan di passare il turno

“Quando si dice che questo Milan possa battere la Roma non sono d’accordo. Per una serie di fattori che vanno dalla condizione fisica e atletica all’attenzione e concentrazione. Vedo un Milan in difficoltà, tanto più che ha perso la prima in casa. Vero che nelle sfide europee è tutto relativo e un gol è recuperabile. Tutto vero. Però mi sembra che il Milan in questo momento non abbia troppa capacità e nemmeno la forza per ribaltare la situazione”.

I precedenti malauguranti

“Il Milan non ha nel DNA la rimonta, perché storicamente o almeno dall’era Berlusconi in avanti è sempre stata una squadra che vuole fare il gioco, che vuole divertire, emozionare e comandare. Se si fa sovvertire e non riesce ad essere quello che vuole difficilmente va in campo, aggredisce e la ribalta. Poi, chiaro, non è che questo sia uno schema fisso e debba essere replicato all’infinito”.

