I rossoneri si avvicinano al bivio della stagione: la gara più importante è quella di stasera ma anche il derby di lunedì non scherza.

Il Milan stasera affronterà la Roma nel ritorno dei quarti di finale di Europa League: sebbene i dirigenti almeno pubblicamente abbiano smentito che il futuro di Pioli dipenda dai risultati delle prossime due gare, essere eliminato dalla Roma potrebbe essere fatale al tecnico a fine stagione.

Dentro o fuori

La stagione attuale dei rossoneri è stata piena di alti e bassi: questi ultimi sono capitati soprattutto tra ottobre e novembre compromettendo la qualificazione agli ottavi di Champions League e la lotta Scudetto con l’Inter. Per questo motivo i prossimi 5 giorni potrebbero dire tantissimo se non tutto riguardo il futuro di Pioli. Se il Milan venisse eliminato dall’Europa League allo Stadio Olimpico e poi perdesse il sesto derby consecutivo contro l’Inter (che vincerebbe poi matematicamente lo Scudetto in casa dei rossoneri) sarebbe estremamente difficile per i dirigenti non scegliere un altro allenatore.

Zlatan Ibrahimovic-Stefano Pioli

L’unica alternativa

Il Corriere dello Sport afferma che Geoffrey Moncada ha già incontrato Julen Lopetegui due volte e ci sarebbe anche l’idea di offrigli un contratto di due anni se si scegliesse di esonerare Pioli a fine stagione. Lopetegui ha allenato Real Madrid, Siviglia, Wolverhampton e la nazionale spagnola negli ultimi anni anche se solo al Siviglia le cose sono andate bene (vinse l’Europa League battendo l’Inter di Conte in finale).

