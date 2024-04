Lo spagnolo è fondamentalmente un trequartista ed i rossoneri sembrano intenzionati ad investire in altre zone di campo.

Stasera si gioca una partita importantissima per il Milan ma i dirigenti non possono mai perdere di vista il calciomercato.

L’occasione

In questa fase gli agenti dei calciatori che magari non stanno giocando tantissimo o magari non sono contenti nel loro club sondano il terreno con altre società. È la situazione di Dani Ceballos che sta raccogliendo un minutaggio piuttosto esiguo al Real Madrid, squadra che ieri ha battuto il Manchester City ai quarti di finale di Champions League ed in cui gioca anche l’ex Milan Brahim Diaz.

Carlo Ancelotti

La scelta del Milan

I rossoneri in passato hanno seguito più volte Ceballos ed ora è stato proposto: Moncada e D’Ottavio però avrebbero rifiutato nonostante la valutazione di 8 milioni di euro sia bassa ed ampiamente alla portata della casse societarie. Il trequartista titolare è Loftus-Cheek e la sua prima “riserva” è Pulisic con l’inserimento di Chukwueze a destra; se proprio mancasse l’inglese poi si potrebbe sempre passare al classico centrocampo a 3 con l’inserimento di un centrocampista in più. Insomma Ceballos, secondo Calciomercato.com, non interessa al Milan pur essendo una vera e propria occasione a quel prezzo. La dirigenza rossonera investirà molto probabilmente su un attaccante centrale, un difensore centrale, un centrocampista con spiccate caratteristiche difensive (elemento che manca nella rosa attuale) ed un terzino sinistro.

