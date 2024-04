I rossoneri sono al vero dentro o fuori della stagione, la gara di stasera potrebbe essere fondamentale.

La Roma, che stamattina a sorpresa ha annunciato il rinnovo del contratto dell’allenatore Daniele De Rossi, può contare su 2 risultati su 3 per il passaggio del turno per via dello 0-1 di San Siro firmato dalla zuccata di Mancini. Con ogni pareggio quindi sarebbero i giallorossi ad andare in semifinale di Europa League aprendo profonde riflessioni sul futuro del progetto Pioli al Milan; ma è ancora presto per parlarne. De Rossi conferma 10 undicesimi della formazione di giovedì scorso: l’unico cambio è la presenza di Bove al posto dello squalificato Cristante.

Christian Pulisic

Le probabili

Il Milan recupera Thiaw ma non Kjaer: i due erano usciti malconci dal match col Sassuolo di domenica scorsa. Pioli si gioca tantissimo stasera e per farlo non stravolge la formazione: sembra infatti che il Chukwueze in ottima forma recentemente ammirato debba comunque inizialmente partire dalla panchina. Secondo Sky Sport Gabbia dovrebbe vincere il ballottaggio con Thiaw mentre Bennacer e Reijnders sarà il duo davanti alla difesa. Theo e Leao saranno chiamati a riscattare la brutta prestazione dell’andata che gli è valsa una valanga di critiche; ecco le probabili formazioni.

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; El Shaarawy, Lukaku, Dybala. All. De Rossi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

