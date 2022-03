L’ex terzino destro del Napoli Christian Maggio ha commentato l’andamento della squadra di Spalletti esprimendo un giudizio anche su Zanoli.

Spazio Napoli ha intervistato Christian Maggio che si è espresso sul Napoli attuale. “Sotto certi punti di vista è un Napoli molto simile al mio. All’epoca ci arrivammo davvero molto vicini allo Scudetto. Quest’anno può certamente ambire al titolo anche perché le difficoltà dovute al Covid-19 e agli infortuni non hanno limitato le qualità della rosa e i risultati. A un mese e mezzo dalla fine del campionato il Napoli è lì a giocarsi lo Scudetto. Mi auguro che questo sogno si possa esaudire perché la squadra e la città se lo meritano davvero, perché lo attendono da tanti anni“.

“Zanoli lo conosco e ne parlano tutti benissimo. Quello che interessa di più è che sia giovane e italiano. Speroriesca a ricavarsi un po’ di spazio in un Napoli molto competitivo e che si sta giocando qualcosa di importante. In questo momento sarebbe perfetto affidarsi ad un giovane. A lui auguro il meglio e di fare davvero grandi cose. Spero che il Napoli, in generale, possa tirare su dei giovani talenti e di farli crescere nel miglior modo possibile per portare in auge un po’ di italianità che manca”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG