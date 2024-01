Maicon Douglas Sisenando, ex bandiera dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’attuale stagione dei nerazzurri

Maicon Douglas Sisenando, ex bandiera dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dell’attuale stagione dei nerazzurri. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Serie A? È un bel campionato, l’anno scorso l’Inter è arrivata in finale di Champions League e nessuno ci credeva, dimostrando di voler fare le cose fatte per bene. Quest’anno sono arrivati grandi giocatori che stanno facendo la differenza. Per esempio Thuram: nessuno se lo aspettava così e sta facendo la differenza. Rispetto alla squadra del 2010 vedo simile la difesa è bella tosta. Poi c’è Lautaro davanti, un grandissimo attaccante. Spero possano arrivare fino in fondo anche in Champions».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG