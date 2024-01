Andriy Shevchenko, nuovo presidente della Federcalcio ucraina ha parlato ai microfoni de La Repubblica per esporre il suo programma

Andriy Shevchenko, nuovo presidente della Federcalcio ucraina ha parlato ai microfoni de La Repubblica per esporre il suo programma. Ecco le sue dichiarazioni.

PAROLE – «Ho sentito la responsabilità di farlo, in una situazione così dura. Dall’inizio della guerra, nel febbraio 2022, sono stato molte volte in Ucraina e mi sono reso conto ancora di più che il calcio, e lo sport in generale, hanno un’influenza davvero grande nella vita delle persone, possono dare sollievo e rasserenare: sono un recupero post-traumatico, la guerra è un grandissimo trauma. Ognuno deve assumersi la propria sfida. La mia la spiego nel programma in 9 punti, con massima trasparenza di bilancio. Dico i 3 punti imprescindibili. Mantenere il calcio in Ucraina.

I campionati si rigiocano da due stagioni, anche se la gente, al suono delle sirene, va sotto terra nei bunker. Digitalizzazione: per capire quanti giovani sono usciti dall’Ucraina per via della guerra, per non disperdere i talenti, serve un monitoraggio come in Croazia negli anni Novanta. Ci aiuta l’innovazione digitale: si vede dove ci sono i giocatori e si organizzano meglio i tornei. E poi c’è la preparazione della Nazionale per i play-off dell’Europeo, della Femminile che sta crescendo, di quella di Futsal che va al Mondiale. E della rappresentativa olimpica, qualificata per la prima volta».

