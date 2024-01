Gigi Maifredi durissimo contro Allegri, ecco il suo pensiero sul tecnico della Juventus impegnato nella sfida scudetto

L’ex tecnico della Juventus Gigi Maifredi ha parlato così a Tmw Radio dei rivali dell’Inter e del loro allenatore Massimiliano Allegri.

ALLEGRI – «E’ chiaro che un allenatore quando arriva in A si dimostra di essere di valore, poi lui ha vinto tanto. Ci sono allenatori che piacciono e altri meno. Lui non mi piace troppo, non credo che il corto muso sia una qualità. Lui ha a disposizione su 30 giocatori 20 titolari nelle proprie nazionali, non ha una squadra scarsa. Ha abbassato le aspettative e parla solo di quarto posto. La Juve da sempre deve concorrere per vincere, non può arrivare seconda».

