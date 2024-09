Mike Maignan, secondo quanto riportato da El Nacional, sarebbe finito nel mirino del Barcellona per la prossima stagione. Nel panorama calcistico europeo, i movimenti di mercato giocano un ruolo cruciale nella definizione delle strategie e delle ambizioni delle squadre. Tra questi, alcuni si distinguono per la loro rilevanza e potenziale impatto sulle dinamiche tra i club. Una delle possibili mosse di mercato che sta attirando l’attenzione riguarda Mike Maignan, estremo difensore del Milan e pilastro della nazionale francese. I piani del Barcellona e il futuro di Ter Stegen Il Barcellona, nella sua costante ricerca di talenti in grado di rafforzare la squadra sia sul breve che sul lungo termine, considera Maignan un profilo idoneo a soddisfare le proprie esigenze tattiche e tecniche. In questo contesto, non è da escludere che a fine stagione i catalani possano avanzare un’offerta concreta al Milan per assicurarsi le prestazioni del portiere. Allo stesso tempo, […]

Leggi l’articolo completo Maignan nel mirino del Barcellona: ecco l’ultima indiscrezione, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG