Nuovo incarico per Ibrahimovic. Lo svedese sarà infatti protagonista della campagna di marketing della XTB. Ecco i dettagli. Nel mondo frenetico degli investimenti e della tecnologia finanziaria, una partnership sorprendente emerge per catturare l’attenzione globale: il celebre calciatore Zlatan Ibrahimovic diventa l’ambassador mondiale per XTB, un noto broker e fintech che offre servizi di trading online. Questa collaborazione segna un momento significativo per XTB, introducendola in una nuova era con una campagna di marketing di vasta portata in 14 diversi mercati. Il coinvolgimento di Ibrahimovic non è casuale: il suo nome è sinonimo di successo, determinazione e dedizione, caratteristiche che risuonano profondamente con i valori di XTB. Una leggenda dello sport incontra il fintech Zlatan Ibrahimovic, oltre a essere uno dei calciatori più iconici del nostro tempo, ha un seguito da oltre 120 milioni di persone sui social media, rendendo ogni sua mossa notevolmente influente. La sua carriera, ricca di […]

