Il portiere del Milan Mike Maignan ha vinto due campionati consecutivi e ha paragonato le due feste, quella rossonera e quella del Lille.

Mike Maignan alla Gazzetta dello Sport ha dichiarato di guardare già alla prossima Champions League. “Abbiamo avuto da subito la voglia di provarci. Poi c’è stato un momento in cui siamo andati quasi in panico: ci siamo parlati e ci siamo detti che non era finita e che mancavano ancora tante partite. Poi, quando l’Inter ha perso a Bologna abbiamo capito che per loro era finita“.

Milan esulta scudetto

“E li dobbiamo pure ringraziare: dopo il 3-0 in Coppa Italia avevamo il coltello tra i denti. Quella sconfitta ci ha motivati. Voglio portare il Milan ai vertici anche in Europa. La Champions non la vinciamo da troppi anni… Lì per lì, a Reggio Emilia, ero convinto che la festa a Lille fosse stata più intensa. Poi, dopo che ho visto quello che è successo a Milano, in piazza, ho capito che si trattava di una cosa incredibile. Una cosa da pazzi“.

