È imminente il passaggio di proprietà del Milan: il fondo Elliott ha venduto a RedBird Capital Partners per una cifra superiore al miliardo di euro.

RedBird Capital Partners è un fondo di investimento che si appresta a diventare il nuovo proprietario del Milan: secondo Sky Sport l’ufficialità potrebbe arrivare anche già nella giornata di domani. Al riguardo ha parlato l’attuale presidente del Milan Paolo Scaroni a margine di un evento tenutosi a Firenze.

Paolo Scaroni

“Tutto sta andando come previsto. Credo che nei prossimi giorni si concretizzerà la trattativa con il nuovo fondo proprietario, anche se poi tra signing e closing passerà qualche mese. Io mi auguro che ci sia una situazione definita in modo da poter affrontare il mercato che abbiamo davanti a noi con una proprietà chiara perché questo agevola la vita a tutti“. Elliott molto probabilmente rimarrà come socio di minoranza.

