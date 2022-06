Demiral parla a Fanatik della passata stagione con l’Atalanta. Queste le parole del difensore centrale ex orobico.

Parla il difensore centrale dell’Atalanta ma che non è ancora stato riscattato dalla Juventus, Merih Demiral, queste le sue parole a Fanatik: “L’Atalanta ha le migliori infrastrutture in Italia e non c’è nessuna squadra dove ci si alleni così intensamente, è stata una esperienza molto più dura rispetto agli allenamenti alla Juventus dove sono rimasto impressionato dalla cultura del lavoro di Cristiano Ronaldo. In alcune sedute arrivavamo a percorrere anche otto o dieci chilometri al giorno.“

Gosens Atalanta

“Credo che non esista un club migliore per un giovane che voglia migliorarsi. Ho instaurato un ottimo rapporto anche con i tifosi. Amano il mio atteggiamento in campo, gli piace il mio carattere, mi trattano come fossi uno di loro e ad ogni partita c’è uno striscione di incitamento scritto in turco. Mi ha fatto davvero molto piacere. A livello di risultati forse avremmo potuto ottenere qualcosa in più ma ci sono i presupposti per ambire a qualcosa di importante“. Conclude così il difensore turco.

