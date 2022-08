Maignan: «Paragone con Donnarumma A me non interessa». Le parole del portiere rossonero

Mike Maignan si è raccontato nello speciale Dazn Heroes, rivivendo i momenti più belli della stagione che ha portato allo scudetto del Milan. Ecco le parole del portiere rossonero sul dopo Donnarumma:

«No ho sentito che la gente ha fatto molti confronti ma a me non interessa, ogni partita mi isolo. So che fuori si parla troppo e non voglio avere troppa pressione su di me. Metto la musica e resto nel mio mondo»

