Il nuovo centrale del Milan, Malick Thiaw parla così a MilanTV parlando di cosa prova ad essere diventato un rossonero.

Ecco le parole del nuovo centrale difensivo, Malick Thiaw che parla a MilanTV del suo arrivo appunto al Milan: “È incredibile, ancora non ci credo. È la prima volta che sono qui ed è fantastico. Sono davvero molto felice ed emozionato. Appena è arrivata la chiamata l’ho detto ai miei genitori. Per me si tratta di una grande opportunità e sono molto felice di essere qui.“

sede Milan

Sull’anno scorso: “Ho seguito tutta la stagione, specialmente in inverno perché c’era già stato un contatto con il Milan. Ho cercato di seguire ogni partita, quello che è successo è incredibile. Complimenti! Sono molto orgoglioso di essere qui e spero di giocare e debuttare il prima possibile.“

Conclude così: “In Germania il gioco è molto tattico e devi seguire le indicazioni dell’allenatore. Do sempre il 100% e ci metto passione. Quando scendi in campo devi dare il 100%, non hai altra scelta.“

