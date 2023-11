Maldini e il retroscena su Massara: «Soffrivamo tanto, io mi agitavo e lo stringevo». Le dichiarazioni dell’ex Milan

L’ex giocatore e dirigente del Milan Maldini a PoretCast sul rapporto con Massara.

DIFFERENZA CALCIATORE-DIRIGENTE – «Tanta differenza, in un caso subisci il risultato nell’altra hai possibilità di determinare. Puoi solo parlare con i calciatori, per me era difficile. Io e Massara soffriamo entrambi, io però mi agitavo e lo stringevo. Quando sei in campo quando finisci sei a terra se perdi, se vinci hai tanta adrenalina».

