Mercato Milan, scatto decisivo per Popovic: ora i rossoneri sono in pole! Le ultime sul talentino

Popovic si avvicina a grandi passi al Milan. Il calciatore si libererà dal Partizan Belgrado il 31 dicembre ma la sua destinazione finale sembra già decisa.

Il mercato Milan , come riportato da Calciomercato.com, si è mosso nelle ultime ore per il talentino serbo classe 2006 staccando, per il momento, la concorrenza dei top club.

The post Mercato Milan, scatto decisivo per Popovic: ora i rossoneri sono in pole! appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG