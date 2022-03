Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini si è concentrato sul cammino in campionato della sua squadra oltre che lasciare indizi sul futuro di Kessie ed Ibrahimovic.

Paolo Maldini prima del derby di Coppa Italia è stato intervistato da Sportmediaset; il dirigente ha cominciato parlando delle frasi di Ibrahimovic che aveva detto di non voler ritirarsi prima di vincere un trofeo coi rossoneri. “Ibrahimovic è un vincente, è giusto che dica questo. Magari riusciamo a vincere quest’anno e non è detto che comunque non possa avere un futuro con noi. Sta pensando a tornare a disposizione, poi vedremo“.

IM_Zlatan_Ibrahimovic

“In campionato non abbiamo vinto le ultime due partite, che sulla carta potevano essere partite più facili. Il nostro ruolino è comunque super, miriamo a fare meglio dell’anno prossimo. Non siamo perfetti, abbiamo dei difetti così come le altre. Non c’è una squadra dominatrice per la corsa scudetto. Credo che siamo competitivi in tanti reparti. In questo momento abbiamo fuori due giocatori di grande esperienza, stiamo probabilmente soffrendo. L’esperienza di certi giocatori è fondamentale per preparare determinate partite. Dobbiamo migliorare in tutto per competere ad alti livelli. Kessie è a scadenza e non abbiamo ancora un accordo. La linea è quella dettata dal club, da questa non ci scostiamo assolutamente”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG