Il centrocampista centrale dell’Udinese Walace ha recriminato per i risultati delle ultime gare disputate ed ha raccontato le difficoltà vissute per colpa del Covid.

Walace analizza l’attuale momento dell’Udinese toccando anche il tema Covid-19 al canale tematico del club bianconero. “Le gare contro Lazio e Milan potevamo vincerle. Abbiamo giocato bene ma non è bastato, quindi dobbiamo fare di più. La voglia di vincere deve essere fortissima, sia in partita che in allenamento dobbiamo sempre mantenere l’atteggiamento per andare a prenderci la vittoria”.

IM_San_Siro_Vuoto_1

“Gennaio è stato un mese difficile perché a causa il Covid ci ha costretti ad allenarci a casa da soli. Anche il lavoro in campo è stato diverso visto che la squadra non era mai al completo. È difficile da spiegare ma posso assicurare che è davvero strano lavorare da solo quando sei abituato a farlo con la squadra. Contro la Sampdoria mi aspetto una gara ad alta intensità: entrambi vogliamo vincere. Noi giocheremo in casa, con i nostri tifosi a darci la carica: la nostra voglia di vincere deve essere più grande della loro“.

