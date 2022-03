Ecco le decisioni del giudice sportivo per quanto riguarda l’ultimo turno di Serie A disputatosi.

Il giudice sportivo ha comunicato le squalifiche e le sanzioni comminate in seguito alla ventisettesima giornata del campionato di Serie A. Il centrocampista della Fiorentina Giacomo “Jack” Bonaventura è stato squalificato per 2 turni per “comportamento non regolamentare in campo; per avere inoltre, al 35° del secondo tempo, dopo la notifica dell’ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara rivolgendo al medesimo, per svariate volte, un epiteto offensivo”. Una giornata per Maxime Lopez, Thorsby, Toloi, Amian, Kiwior ed Ismaijli.

Giacomo Bonaventura

Multate Spezia per intemperanze del proprio pubblico che ha lanciato una monetina verso un assistente e per insulti all’arbitro, Lazio per cori di matrice territoriale da parte sempre dei propri tifosi e Venezia per aver tardato di 3 minuti l’inizio della ripresa.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG