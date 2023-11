Paolo Maldini potrebbe ripartire dall’Arabia Saudita: l’ex direttore sportivo del Milan potrebbe accettare l’offerta dell’Al-Itthiad

Paolo Maldini potrebbe essere il prossimo a decidere di accettare la ricca corte del campionato Saudita. L’ex direttore sportivo del Milan, come riportato da Fabrizio Romano, è il profilo ideale per il ruolo di ds per l’Al-Itthiad.

L’ex rossoero si prenderà alcuni giorni per decidere se accettare o meno l’offerta della squadra saudita, che in questi giorni ha esonerato Nuno Espirito Santo.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG