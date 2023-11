Le parole di Filippo Inzaghi, tecnico della Salernitana , dopo il pareggio ottenuto dai campani contro il Sassuolo

Filippo Inzaghi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio della Salernitana contro il Sassuolo. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Sapevo che avremmo fatto questo inizio, ma sul 2-0 una squadra che si vuole salvare non può prendere un gol del genere. Abbiamo avuto la palla del 3-1, ma nel secondo tempo abbiamo avuto un po’ di tensione. Giocarcela alla apri con il Sassuolo non era scontato, dobbiamo continuare così e tornare a vincere al più presto».

OCHOA – «Nel secondo tempo è stato bravo, ma il primo tempo è stato eccezionale da parte nostra. Nella ripresa ho cambiato cercando di risalire, portiamoci a casa questo punto e con questo atteggiamento la vittoria arriverà presto».

CANDREVA – «Candreva è uno dei nostri migliori giocatori, poteva darci tanto a gara in corso e lo ha fatto. Presto rivedremo il miglior Candreva».

MANCANO LE VITTORIE IN TRASFERTA – «Non vince in trasferta da gennaio. Voglio vedere più cattiveria, sono appena arrivato e passi in avanti ci sono stati al di là del risultato di stasera. un vittoria porterebbe via tante preoccupazioni, spero di vincere con la Lazio».

SOSTA – «Avrò 8 giocatori via e, da quando sono arrivato, non ho mai avuto una settimana intera. La squadra ha bisogno di lavorare, vedo che l’aria sta cambiando e darò tutto me stesso perché mi ritengo fortunato a essere qui».

SALVEZZA LONTANA – «Nessuno mi ha costretto ad accettare. Credo nella squadra, deve migliorare. Non sono mai entrato a stagione in corso, mi piace il ritiro. Chi darà tutto giocherà, chi non lo farà non verrà più schierato».

GIOIE EUROPEE DI MILAN E DI SUO FRATELLO – «Il Milan ha fatto una grande partita, Simone si è confermato uno dei migliori allenatori d’Europa. Grande settimana, sarebbe stato il massimo festeggiare anche con una vittoria».

