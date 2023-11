Le parole di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, dopo il pareggio ottenuto dai neroverdi contro la Salernitana

Alessio Dionisi ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Sassuolo contro la Salernitana. Di seguito le sue parole.

PARI – «A fine partita i ragazzi erano dispiaciuti, volevamo la vittoria e si è visto. E’ da un po’ che paghiamo degli episodi, il secondo gol poteva chiudere la partita ma abbiamo avuto una grande reazione. Avendola pareggiata presto, l’inerzia era tutta dalla nostra parte. Dobbiamo stare dentro questo momento, ma combatterlo come abbiamo fatto oggi. Dobbiamo farlo sempre e allora ci divertiremo».

AGGRESIVITA’ – «Se non fai partite così, non la riprendi più. Noi avevamo la testa dentro dal primo minuto, ma ci sono stati errori che compromettono il risultato. Ochoa ha parato anche l’imparabile, ci sono momenti e se combatteremo ci toglieremo soddisfazioni».

PIU’ TESTA O GAMBE – «Testa, se non ce l’hai non è facile. Dovremo far tesoro di queste partite, perché poi c’è più gusto quando poi fai risultati positivi».

SOSTA E COME SI RIPARTE – «Arriva bene per noi. Giocare senza Henrique non è semplice, qualcuno rifiata e poi ripartiremo. Ripartiremo con lucidità, equilibrio e non dimenticando questi momenti. Oggi abbiamo fatto due regali e abbiamo avuto tante occasioni».

