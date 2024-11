Il tedesco aveva perso il posto in squadra ma la sua storia recente parla di chance sfruttate e così si è riconquistato la fiducia di Fonseca che ora…

In un percorso professionale, specie nel calcio, la capacità di superare le avversità è tanto importante quanto il talento stesso.

Questa è la storia di Malick Thiaw, un difensore tedesco che, dopo un esordio stagionale complicato con il Milan, è riuscito a trasformare la sua situazione, culminando con un gol decisivo contro il Real Madrid.

Dalle difficoltà iniziali alla rivincita sul campo

L’inizio non prometteva nulla di buono per Thiaw. Un autogol e una prestazione deludente nella sua prima con il Milan contro il Torino avevano gettato molte ombre sul suo futuro con la squadra rossonera. Una situazione aggravata da un’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per oltre venti giorni, relegandolo inoltre a ultima scelta nella gerarchia dei difensori del Milan.

La svolta e l’affermazione

La svolta è arrivata quasi per caso, grazie all’infortunio di un compagno di squadra, Matteo Gabbia, che ha aperto a Thiaw le porte della titolarità in occasione della partita contro l’Udinese. Da quel momento, l’allenatore Fonseca ha iniziato a integrarlo sempre più nel nucleo della difesa, riconoscendo in lui e in Gabbia due elementi cardine per la costruzione del gioco, alternati ai marcatori Tomori e Pavlovic a seconda delle necessità tattiche.

Il primo gol e il futuro

Non solo ha riconquistato la fiducia dell’allenatore e dei tifosi, ma Thiaw ha anche inciso il suo nome sul tabellino dei marcatori, segnando il suo primo gol per il Milan in una delle arene più iconiche del calcio mondiale, il Santiago Bernabeu, durante la partita contro il Real Madrid. Un momento che, oltre a rappresentare una personale soddisfazione, ha contribuito alla vittoria del Milan per 3-1. Questo gol non rappresenta solo un’impresa individuale, ma simbolizza il suo definitivo inserimento nel cuore della squadra, offrendo un contributo non più solo difensivo, ma anche offensivo. Nonostante il ritorno di Gabbia dall’infortunio, Thiaw si è ormai consacrato come una delle opzioni valide per Fonseca, dimostrando che le difficoltà possono trasformarsi in opportunità di crescita e affermazione.

