In uno sport in cui ogni azione può cambiare il destino di un match o di una stagione, la sfortuna degli uni può trasformarsi inopinatamente nell’opportunità altrui.

Il Milan, nella recente preparazione per l’impegno esterno contro il Cagliari, si è trovato a fare i conti con un imprevisto che ha messo temporaneamente fuori gioco Alvaro Morata, attaccante di spicco della squadra rossonera, a seguito di uno scontro accidentale avvenuto durante l’allenamento.

Il brutto incidente di Morata

Alvaro Morata, centravanti spagnolo con una carriera di tutto rispetto alle spalle, si è trovato coinvolto in un incidente piuttosto preoccupante. Durante un normale scontro di gioco con il difensore Strahinja Pavlovic, Morata ha avuto la peggio, riportando un forte colpo alla testa che ha richiesto l’intervento immediato dei medici e il successivo trasporto all’ospedale di Legnano per accertamenti. Fortunatamente, la Tac ha escluso conseguenze gravi, ma l’accaduto ha impedito all’attaccante di essere convocato per la trasferta in Sardegna.

Tammy Abraham, l’occasione di riscatto

In assenza di Morata, gli occhi sono tutti puntati su Tammy Abraham, attaccante inglese che finora in questa stagione non ha ancora saputo replicare le prestazioni che lo hanno contraddistinto nella precedente. Abraham è alla ricerca del suo primo gol su azione con la maglia del Milan, dopo un inizio di stagione zoppicante e qualche scelta discutibile in campo, come l’episodio del rigore contro la Fiorentina. La partita contro il Cagliari rappresenta per lui una grande opportunità per dimostrare il suo valore e riconquistare una posizione di maggior rilievo all’interno della squadra.

Le qualità di Abraham a supporto della squadra

Nonostante gli alti e bassi, Abraham ha dimostrato in diverse occasioni di possedere le qualità non solo di un finalizzatore, ma anche di un giocatore di squadra capace di lavorare per i compagni e di creare spazi con i suoi movimenti senza palla. La sua propensione a spostarsi sull’esterno sinistro, permettendo così agli altri attaccanti di inserirsi negli spazi da lui liberati, non è passata inosservata. È questo tipo di gioco di squadra che può rivelarsi prezioso per il Milan in una fase in cui la continuità e la solidarietà sono elementi chiave per mantenere viva la lotta per le posizioni di vertice della classifica.

