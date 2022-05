Al Mubarak, il presidente del Manchester City parla degli acquisti che faranno, non si fermeranno ad Haaland e Alvarez.

Il presidente del Manchester City, Al Mubarak sembra scatenato per quanto riguarda il calciomercato, parla così di Haaland: “Haaland è nel nostro radar da almeno quattro o cinque anni, dai suoi primi giorni in Norvegia prima che passasse al Dortmund. Abbiamo seguito la sua progressione nel corso degli anni e abbiamo visto il suo passaggio da un giovane giocatore di grande talento, alta qualità e alto potenziale a uno degli attaccanti più, se non il più eccitante del mondo. È un attaccante davvero unico e incredibilmente talentuoso che penso che il mondo intero abbia visto.“

Erling Haaland

Conferma che non si fermerà ad Haaland e Julian Alvarez: “Posso confermare che arriveranno altri giocatori. Stiamo cercando di rafforzare la squadra nelle posizioni necessarie. Come sapete, ogni stagione alcuni giocatori se ne vanno, e dobbiamo aggiornare continuamente la squadra. Ancora una volta cercheremo di migliorarci e rafforzarci. Penso che abbiamo già fatto due acquisti molto importanti, ma prevedo che ne faremo un altro paio. Cercheremo di andare il più veloce possibile, ma si sa come va il mercato. Non è sempre del tutto sotto il nostro controllo.“

