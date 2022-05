Il forte trequartista belga, Kevin De Bruyne parla alla vigilia del match contro il Real Madrid. Queste le parole del giocatore del City.

Il centrocampista del Manchester City, Kevin De Bruyne parla in vista della sfida di ritorno della semifinale di Champions League contro il Real Madrid. Queste le parole del centrocampista in conferenza stampa: “Mi aspetto due squadre offensive, sarà una partita diversa rispetto a quella dell’andata. Da giocatore speri sempre di vincere trofei, ma vincere la Champions è difficile.“

Pallone Champions League

Aggiunge il belga: “Paragoni con la semifinale del 2016 contro il Real? Siamo più in forma, sulla buona strada e ancora non abbiamo raggiunto il nostro apice. L’unica critica è che non abbiamo ancora vinto. La nostra costanza è stata incredibile, con Guardiola sono cresciuto sotto vari aspetti, ma è difficile dire se sarebbe stato così con un altro allenatore. Lui per noi ha fatto un lavoro incredibile.” Conclude la conferenza stampa il giocatore.

