Jack Grealish, stella del Manchester City, ha parlato dopo la vittoria del triplete con il club inglese. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «È stato il più bel weekend della mia vita: perché non avrei dovuto festeggiare? Mi sono divertito: vivo un sogno, giocare nel miglior club del mondo, e ho appena vinto tutto, quindi perché non festeggiare? E pensare che a marzo, dopo l’ultima pausa per le nazionali, mi chiedevo se quest’anno avremmo vinto qualcosa. In Premier eravamo dietro, la Champions non l’avevamo ancora conquistata e in semifinale di FA Cup avevamo storicamente fatto fatica. Invece le abbiamo vinte tutte e tre. Alla finale di Champions c’era la mia famiglia: quando è finita la partita ho cominciato a piangere, pensando a loro. Ci ho messo quasi due ore per smettere».

