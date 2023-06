Il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha presentato la finale di FA Cup contro il Manchester United: le dichiarazioni

Guardiola ha parlato così della gara tra Manchester City e United, snobbando per il momento la finale di Champions League contro l’Inter:

«Una finale è speciale di per sé. Conta chi sei in quei 90’ specifici, non cosa sei stato in passato. Vale quello che riesci a fare individualmente e di squadra, l’attenzione che presti ai dettagli. Non importa che negli ultimi anni siamo stati migliori di loro in Premier. Conta solo questa partita e dobbiamo essere al meglio per batterli. I titoli in palio non cambiano il fatto che dobbiamo analizzare il valore dei nostri avversari».

